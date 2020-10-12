2 şampiyonluk ve Avrupa'da başarının da içinde olduğu 4 yıllık Şenol Güneş dönemini bitiren Fikret Orman yönetimi ‪2019-20‬ sezonunda yeni bir sayfa açtı. Takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Orman yönetimi, diğer yandan da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki konsorsiyum ile 5 yıllık borç yapılandırma anlaşması yaptı.

300 milyon TL kredi de aldı

Orman yönetimi, 2 yılı ana para ödemesiz 5 yıllık anlaşmaya imza atarken, 300 milyon liralık da bir kredi daha aldı bu sayede. Söz konusu anlaşmanın koşullarını özellikle 4. ve 5. yıllarında yerine getirilmesi, kulübün gelir giderine bakıldığında, mümkün değildi. Nitekim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, aynı anlaşmaya imza atmakta direndi ve TBB ile en az 10 yıllık anlaşma için masaya oturdu. İmzaların da yakında atılması bekleniyor.

Orman yönetimi, sürdürülmesi mümkün olmayan bir borç yapılandırma anlaşmasına imza attıktan sonra aldığı kredi dahil, daha disiplinli bir mali politika yürütmesi gerekiyordu. Ancak Fikret Orman ve yönetimi, başta teknik direktör Avcı olmak üzere ‪2019-20‬ yaz transfer döneminde kime imza attırdıysa en az 3 yıllık anlaşmalar yaptı. Avcıya 36 milyon lira karşılığında 3 yıllık imza attırılırken, Adem Ljajic'e 3, Victor Ruiz'e 3, N'Koudou ve Tyler Boyd'a ise 4'er yıllık sözleşmeler yapıldı.

Piyasa değerinin üzerinde kontratlar

Örneğin bir önceki sezon 1 milyon 250 bin Euro karşılığında kiralanan Ljajic'in sözleşmesinde 6.5 milyon Euro'luk zorunlu alma opsiyonu vardı. Ve bu şart geçen sezon yerine getirildi. Ljajic için 6.5 milyon Euro ödenirken kendisine de 2 milyon 250 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme yapıldı. Orman yönetimi satın alınan ve kiralanan 7 oyuncu için yaklaşık 17 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Ahmet Nur Çebi yönetimi bu oyunculara piyasa değerlerinin üzerinde bedeller ödendiğini savunuyor. Bu oyunculara verilen kontratlardaki yıllık ücretler de hesaplandığında geçen yaz imza altına alınan 7 kontrat için taahhüt edilen toplam tutar yaklaşık 43 milyon 300 bin Euro'yu buluyor. Buna bir de Avcı'nın 36 milyon liralık tutarını ekleyin...

Bugünkü kurdan hesaplandığında Fikret Orman, toplam 440 milyon liralık bir kontrat yapıp gitti. Orman döneminde alınan oyunculardan Ruiz, pandemi döneminde alacaklarını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı feshetti. Beşiktaş'ın ilk 4 girmesi halinde kontrat imzalayacak olan Rebocho ile ise Ahmet Nur Çebi yönetimi yollarını ayırdı.

Bu sezonki 6 maçın hepsinde ilk 11 başlayan Tyler Boyd'un sözleşmesiyse ise yabancı kontenjanı aşılınca askıya alındı. Kiralık gelen ve satın alınma opsiyonları çok yüksek olan Elneny ve Diaby ile ise yollar ayrıldı.

Neden uzun vadeli kontratlar?

Orman yönetimi hem kulübün elini kolunu bağlayan bir borç yapılandırma anlaşmasına imza attı hem de uzun kontratlarla kulübü büyük bir borç yükümlülüğü altına aldı. Ve daha da önemlisi, Fikret Orman, tüm bu imzaları attıktan hemen sonra taraftar tepkisini bahane ederek olağanüstü seçime giderek, başkanlığı bıraktı.

Çebi yönetimi şu soruyu soruyor şimdi: Orman neden bu kadar uzun vadeli pahalı kontratlar yaptı ve neden bırakıp gitti? Borç yapılandırma anlaşması sonrası alınan kredi neden bu şekilde harcandı?

Çebi yönetiminden Avcı soruları?

Yönetim bir soru da Abullah Avcı için de sorular yöneltiyor:

1-Fikret Orman, bir teknik direktörle tarihimizin en uzun süreli anlaşmasını neden yaptı?

2-Sözleşme de Avcı'ya çıkış izni verilirken kulübe neden tanınmadı?

Yönetimin bir sorusu da 3 yıllık sözleşmenin karşılığı olan 36 milyon lirayı isteyen Avcı'ya:

"Siz yaptığımız görüşmede 'Ben buraya ait değilim. Kendimi buraya ait hissetmiyorum. Ayaklarım geri geri gidiyor. Katkıda bulunabilecek bir durumum yok' demediniz mi? Şimdi neyin 3 yıllık ücretini istiyorsunuz?"

‪2019-20‬ SEZONUNDA SATIN ALINAN FUTBOLCULAR

Adem Ljajic

Bonservis bedeli: 6 milyon 500 bin Euro

Sözleşmesi süresi: 3 yıllık

Yıllık ücreti: 2 milyon 250 bin Euro

Toplam maliyet: 13 milyon 250 bin Euro





Georges-Kevin N'Koudou

Bonservis bedeli: 4 milyon 5 bin Euro

Sözleşmesi süresi: 4 yıllık

Yıllık ücreti: 1 milyon 600 bin Euro

Toplam maliyet: 10 milyon 900 bin Euro





Victor Ruiz

Bonservis bedeli: 2 milyon 5 bin Euro

Sözleşmesi süresi: 3 yıllık

Yıllık ücreti: 1 milyon 800 bin Euro

Toplam maliyet: 7 milyon 900 bin Euro





Tyler Boyd

Bonservis bedeli: 2 milyon 400 bin Euro

Sözleşmesi süresi: 4 yıllık

Yıllık ücreti: 1 milyon 100 bin Euro

Toplam maliyet: 6 milyon 800 bin Euro





SATIN ALINAN 4 OYUNCUNUN TOPLAM MALİYETİ: 38 milyon 850 bin Euro

‪2019-20‬20 SEZONUNDA KİRALANAN FUTBOLCULAR

Pedro Rebocho

Kiralama bedeli: 450 bin Euro

Opsiyonlu satın alınma bedeli: 2 milyon 750 bin Euro

Yıllık ücreti: 550 bin Euro

Opsiyon hariç toplam maliyeti: 1 milyon Euro





Mohamed Elneny

Kiralama bedeli: Yok

Opsiyonlu satın alınma bedeli: 18 milyon Euro

Yıllık ücreti: 1.5 milyon Euro

Opsiyon hariç toplam maliyeti: 1.5 milyon Euro





Abdoulay Diaby

Kiralama bedeli: 450 bin Euro

Opsiyonlu satın alınma bedeli: 5 milyon Euro

Yıllık ücreti: 1.5 milyon Euro

Opsiyon hariç toplam maliyeti: 1 milyon 950 bin Euro





Opsiyon hariç kiralık oyuncuların toplam maliyeti: 4 milyon 450 bin Euro

SATIN ALINAN VE KİRALANAN OYUNCULARIN TOPLAM MALİYETİ: 43 milyon 300 bin Euro



