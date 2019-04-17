Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılacak kongresinde gözler Başkan Fikret Orman’da. Yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde, camiadan gelen eleştirilere dolayı kırgın olduğunu belirten Orman’ın göreve devam edip etmeme konusunda kararsız kaldığı belirtildi. Bununla beraber Orman önceki gün Bursa’da Marmara dernekleri toplantısında “Her türlü olumsuzluğa karşın çalışmalarımız devam devam ediyor” mesajı verdi.

Çebi başkanlık istiyor

Bununla beraber siyah beyazlı kulislerde, Orman’ın yeniden aday olmaması durumunda koltuk için yeni adaylar dillendirilmeye başlandı. Bu isimlerden ilki, “Bir gün Beşiktaş’ta görevi tekrar almayı ya da başkanlık yapmayı arzu ettiğimi herkes biliyor” diyen eski ikinci başkan Ahmet Nur Çebi... Bununla beraber Çebi sık sık bu sezon sonuna dek mevcut yönetime destek verdiğinin altını çiziyor.

Ünal, Demir ile görüştü

Başkanlık için yaklaşık 1 yıldır çalışmalarını sürdüren Hürser Tekinoktay da genç ve dinamik bir kadro kurduğunu belirtti. Tekinoktay, başkan adaylığı için topladığı imzaların geçerliliği konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Bir dönem Beşiktaş Genel Sekterliği yapan İsmail Ünal’ın da genel kurul için liste oluşturduğu ve önceki gün Nevzat Demir ile görüştüğü ileri sürüldü.

Kaynak: Hürriyet