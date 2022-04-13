Kara Kartal’ın öz kaynak düzeninden yetişip 21 yaşında 3 kupa birden kaldıran Ersin Destanoğlu, genç yaşında elde ettiği başarı ve istikrarlı görüntüyle transfer döneminin gözdesi olmuştu. Geçen sezon yönetimin ayrılığına olumlu bakmadığı genç kaleciyle, sözleşme uzatma görüşmeleri devam etse de imza atılsa bile sezon sonunda ayrılık ihtimali oldukça güçlü gözüküyor. Özellikle Fransa’dan talipleri bulunan Ersin için Beşiktaş Yönetimi, istediği bonservis bedelini belirledi. Buna göre yönetim, sezon sonunda Ersin Destanoğlu’nu almak isteyecek taliplerinden 10 milyon Euro talep edecek.

Yeri şimdiden doldu!

Geçen sezon yaptığı açıklamalarda gelecek planlarıyla ilgili olarak net konuşan Ersin, Avrupa hedefinin olduğunu şekilde belirtmişti. Sezon sonunda Ersin’in ayrılığı halinde Beşiktaş’ın, yoluna Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin üçlüsüyle devam etmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım