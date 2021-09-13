1985-1986 sezonundan sonra ilk kez lige 4 maçta gol yemeden başlayan Siyah-Beyazlılar’da, kaleci Ersin’le beraber defansın başarısı dikkat çekiyor. 8+3 kuralından dolayı Malatyaspor maçına kale ve defansta 3 Türk futbolcuyla çıkan ekipte, joker Necip bu kez stoperde yer aldı ve yine tüm gücüyle mücadelesini sonuna kadar yaptı. Sol bekte oynayan Rıdvan ise oynadığı futbolla büyük beğeni topladı. Kaleci Ersin ise belki de Beşiktaş ’taki en rahat maçını oynadı ve kalesinde hiç pozisyon yaşamadı.