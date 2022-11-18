Kara Kartal'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için sezonun sona ermesinin ardından birçok Avrupa ekibi, Beşiktaş 'a ilgi kağıdı göndermişti. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın maddi talebi karşılanmayınca transfer askıya alınmıştı. Ersin ise Avrupa hayali gerçekleşmeyince yeni sezona moralsiz girmiş ve performansı düşmüştü. Formasını kaybeden 21 yaşındaki oyuncu için flaş bir gerçeğe FANATİK ulaştı.





Her şeyini araştırdılar

Alman devi Borussia Dortmund ikinci kaleci transferi için üç aday belirlemişti. Bu isimlerden biri de Ersin Destanoğlu'ydu. Sarı-Siyahlılar, genç file bekçisinden habersiz 3 kişi görevlendirdi. Bunlardan biri Ersin'in özel hayatında nereye gittiği, ne yediğini, diğeri ise kıyafet ve tarz tercihlerinin neler olduğunu takip etti. Son görevli ise idmanlara, maçlara ve kamplara nasıl gittiğini raporladı.

Karar verdiler

İlk iki raportör olumlu görüş sundu ancak son görevli Ersin'in stattan özel aracıyla ve genelde kız arkadaşıyla ayrıldığını yazdı. Takımdaşlıktan uzak görüntü veren Ersin için sunulan bu rapor Dortmund cephesinin transferi rafa kaldırmasına neden oldu.

Orhan Yıldırım



