Spor Toto Süper Lig’de 32. haftayı Yeni Malatya deplasmanında aldığı 1-0’lık galibiyetle tamamlayan Siyah-Beyazlılar’da keyifler arttı... Kasımpaşa zaferinin ardından ligdeki kazanma serisi yakalayan Kara Kartal’da gözler, pazar günkü Fenerbahçe derbisine çevrildi. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan; Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng’in hafta sonuna yetişecek olması ek olarak kart cezasını tamamlayan Atiba Hutchinson’ın dönmesiyle Beşiktaş, zorlu mücadeleye ideal 11’iyle çıkacak. Takımın ligde kazanmaya devam etmesi sebebiyle memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçından da kayıpsız ayrılıp Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmayı planlıyor.

Teknik ekip analize başladı

Siyah-Beyazlı formalarından 2 haftadır uzak durumda bulunan Adem Ljajic ve Umut Nayir’den Fenerbahçe derbisinde de yararlanamayacak olan Kara Kartal’da pazar günü 10 numara hattında Kevin Prince Boateng’in forma giymesi bekleniyor. Burak Yılmaz’ın takıma geri dönmesiyle beraber 1 numaralı gol umudu kaptan olacak... Fenerbahçe’nin savunma hattında istikrar ve başarı sorunu yaşamasını göz önünde bulunduran Sergen hocanın, dün takıma izin vermesine rağmen yardımcılarıyla beraber rakiplerinin zayıf yönlerini analiz etmeye erkenden başladığı belirtildi.



