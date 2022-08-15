Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş , dün akşam deplasmanda Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın 37. ikinci sarı karttan kırmızı kart gören genç futbolcu Emrecan Uzunhan camiadan özür diledi.

İstanbulspor'la şampiyon oldu

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emrecan Uzunhan daha sonra İstanbulspor altyapısına transfer olmuş ve burada profesyonel olmuştu. 2020 yılından bu yana as takımda forma giyen Emrecan, geçtiğimiz sezon İstanbulspor ile TFF 1.Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

Sezon başında transfer oldu

İstanbulspor'da gösterdiği performansın ardından harekete geçen Beşiktaş yönetimi, uzun uğraşlar sonunda genç futbolcuyu 2 milyon euroya transfer etmişti. Bu sezon ilk resmi maçına çıkan genç stoper, 37 dakika sahada kalabildi.

Özür diledi

Emrecan Uzunhan, dün akşamki maçın ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Beşiktaş camiasından özür diledi. Emrecan'ın açıklamaları şöyle;

Beşiktaş formasıyla, çok büyük bir gurur ve heyecanla çıktığım ilk resmi maçımda, takımımı 10 kişi bırakmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim.

Sahada yalnız bıraktığım arkadaşlarım ve büyük Beşiktaş taraftarından özür diliyorum.

Bu uzun yolda benim şampiyonluğa olan inancım tam.







