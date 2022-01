Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle;





Josef’e yapılan bir faul vardı

Bu akşam eksiklerimize rağmen güzel bir futbol sergiledik. Arkadaşlarının yerlerine oynayan oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Maalesef duran toptan iki gol yedik. Yediğimiz ilk golde gördüğüm kadarıyla Josef’e yapılan bir faul vardı. VAR her zaman olduğu gibi bizim lehimize olan pozisyonları es geçmiş oldu. Rakibin on kişi kaldığı pozisyonda Montero’nun gereksiz denebilecek bir hareketi var. Montero’dan daha sert hareketler yapan oyuncuların kartları es geçildi. Bu maçta iki puan bıraktık. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Maalesef bir puanla buradan ayrılıyoruz.

Hakkımıızla şampiyonluklar yaşadık

Katar’dan Süper Kupa ile döndük. Beşiktaş tarihine not düşülen bir kupa serisi yakaladık. En kötü gününde Beşiktaş’a sahip çıkan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bir yol arkadaşı olarak teşekkürü borç biliyorum. Bu kupalarda emeği olan Sergen Yalçın’a ve teknik ekibine, görevi aldığından beri hakkıyla işini yapan Camiamızın içinden yetişmiş Önder Karaveli’ye, teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Kadın takımımızı da sayarsak sezonu dört kupayla tamamladık. Hakkımıızla şampiyonluklar yaşadık. İyi bir sezon geçirdik.

Önder Karaveli katkıda bulunmaya devam ediyor

Bu sezon istediğimiz noktada değiliz. Bizim iyi transferlerimiz var. Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz’ın yanı sıra Kerem Kalafat Uşakspor’dan geliyor. Uşakspor’a teşekkür ediyoruz. Emanet olarak gönderdiğimiz oyunculara bir şeyler katarak Beşiktaş’a kazandırıyorlar. Serdar Saatçı var, ismini unuttuğum birçok oyuncumuz var. Bu oyuncular ikinci yarıda süre alacak. Başkanımızın yürürlüğe koyduğu, gençleşme, özkaynak düzeni politikasının meyveleri ortaya çıkmaya başlıyor. Sergen Yalçın bu politikaya katkı koydu. Önder Karaveli katkıda bulunmaya devam ediyor. Genç oyuncularımızın yanı sıra katkı alamadığımız yabancı oyunculardan alacağımız katkı yeni transferlerimiz olacaktır diye düşünüyorum.

Önder Karaveli şu an için devam ediyor

Önder Karaveli şu an için devam ediyor. Rakiplerimiz kupalara hasretken biz üç kupalı Beşiktaş’ı konuşuyoruz. Kupaları alırken çok para harcamadık, bu sene de kiralık ve boşta oyuncularla sezona başladık. Genç oyuncuları ilave ettik. Bizim için kupalar ne kadar önemliyse altyapımızdan A milli takım seviyesine çıkardığımız Ersin ve Rıdvan gibi gençlerimiz de bizim için birer kupa. Beşiktaş camiası her zaman olaylara böyle bakmıştır. Serdar Saatçı da mutlaka A milli takıma gidecektir. Önder hoca bu politikaya uyuyor, devam ediyoruz. Mehmet Ekşi, Önder Karaveli, Halim Okta gibi hocalarımız her zaman sistemimizin içindeler, sistemin içinde kalmaya devam edecekler.

Ljajic ve Nsakala ile yollarımızı ayırmak için çalışmalar yürütüyoruz

Ljajic ve Nsakala ile yollarımızı ayırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Devre arasında talipler çıkarsa, şartlarımıza uyan bir noktada olursa yollarımızı ayırmak istiyoruz.