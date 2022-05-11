Beşiktaş ’ta seçim kulisleri hareketlenmeye başladı. Mayıs ayında gerçekleştirilecek Seçimli Olağan Genel Kurulda yeniden aday olacağını daha önce açıklayan başkan Ahmet Nur Çebi’nin yönetim listesinde önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şu ana kadar Çebi’nin dışında adaylığını açıklayan tek isim Fuat Çimen oldu. Yönetimde daha önce listeye girmeyeceğini açıklayan Adnan Dalgakıran ve Berkay Gocay’ın yanı sıra Erdal Torunoğulları ve yedek üye Efe Bezci’nin de yeni listede olmayacağı öğrenildi.

KAZANCI TEK SORUMLU

Başkan Ahmet Çebi’nin yeni yönetime genel sekreter Mesut Urgancılar’ın yanı sıra altyapıda başarılı işler yapan Fırat Fidan, basketbol şubesi sorumlusu Umut Şenol, Kemal Erdoğan ve Hakan Daltaban’ı büyük ihtimalle listeye alacağı ifade edildi. Futbol şubesinden sorumlu Emre Kocadağ’ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Futbolu sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya emanet eden başkan Çebi, yeni sezonda futbol sorumlusu atamak istemiyor. Bu nedenle Emre Kocadağ’ın listeye girme konusunda kararsız olduğu belirtildi. (Türkiye)