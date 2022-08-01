Siyah-Beyazlı kulübün öz kaynak düzeninden A Takım’a yükselen ve kısa sürede camianın göz bebeği haline gelen Emirhan İlkhan’ın İtalya macerası başlamak üzere... Torino’nun kontratındaki 4.5 milyon Euro’luk çıkış maddesini ödeyerek kadrosuna katmaya hazırlandığı genç oyuncu, yönetimin kalması yönünde telkinde bulunmasına rağmen ayrılık isteğini yineledi. Bu gelişmenin ardından idareciler, durumu daha da zorlaştırmama kararı aldı. Çizme ekibinin saatler içinde ödemeyi Beşiktaş ’a göndermesi sonrasında Emirhan, yeni takımına katılmak için İstanbul’dan ayrılacak. Önceki gün Sampdoria’yla oynanan hazırlık karşılaşmasıyla Vodafone Park’taki taraftarına veda eden Emirhan, yeni kulübüne 5 yıllık imza atacak ve 600 bin Euro kazanacak.

‘Beşiktaş’ı temsil edeceğim’

Emirhan İlkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftara duygusal bir mesaj vermişti. Yetenekli oyuncu, “Kulübümle olan sözleşmeme imza atarken, yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş’ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım” demişti.