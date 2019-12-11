Beşiktaş’ta Elneny’den Abdullah Avcı’ya itiraz

UEFA Avrupa Ligi’nde iddiası bulunmayan Beşiktaş’ta teknik ekip, yarın Wolverhampton’la deplasmanda oynanacak mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro götürecek... Vida, Gökhan, Caner, Atiba ve Elneny gibi isimleri İstanbul’da bırakıp pazar günü Yeni Malatya’yla oynanacak maça saklamayı planlayan Abdullah Avcı’ya, bu konuda bir oyuncudan itiraz geldi.

Arsenal’den kiralanan Elneny’nin, Premier Lig ekibiyle oynanacak mücadelede forma giymek istediğini Avcı’ya ilettiği bildirildi.

Tecrübeli hocanın bu konudaki kararını bugün vereceği öğrenildi.