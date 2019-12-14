Beşiktaş'ta Elia sürprizi!

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlıların Başakşehir forması giyen Eljero Elia’yı transfer gündemine aldığı öğrenildi.

14 Aralık 2019, Cumartesi 16:12
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Beşiktaş'ta Elia sürprizi!

Beşiktaş, kanat bölgesi transferi için girişimlerde bulunuyor. Ortacizgi’de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın Başakşehir forması giyen Eljero Elia’yı transfer gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın eski öğrencisini istediği ifade edildi.

Siyah beyazlı yönetiminin 32 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu için harekete geçmesi bekleniyor.

2,5 sezondur Başakşehir forması giyen Elia, bu sezon toplam 13 maçta forma giyerken bunların 7’sine ilk 11’de başladı ve 2 asist yaptı.

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