Beşiktaş, kanat bölgesi transferi için girişimlerde bulunuyor. Ortacizgi’de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın Başakşehir forması giyen Eljero Elia’yı transfer gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın eski öğrencisini istediği ifade edildi.

Siyah beyazlı yönetiminin 32 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu için harekete geçmesi bekleniyor.

2,5 sezondur Başakşehir forması giyen Elia, bu sezon toplam 13 maçta forma giyerken bunların 7’sine ilk 11’de başladı ve 2 asist yaptı.