Beşiktaş'ta Eljero Elia transferi gündeme geldi. Abdulah Avcı'nın Medipol Başakşehir'deki öğrencisi Eljero Elia'nın Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edildi. TRT Spor canlı yayında konuşan Ersin Düzen, Beşiktaş - Eljero Elia transferi hakkında konuştu.

Ersin Düzen, Beşiktaş ve Elia konusa dikkat çekerek "Abdullah Avcı, Eljero Elia'yı Beşiktaş'a kazandırmak istiyor. Beşiktaş ve Başakşehir arasındaki ilişkiler de son derece sıcak. İlerleyen günlerde Eljero Elia - Beşiktaş görüşmelerinde somut adımlar atılabilir. Bir sağ bek, bir sol bek, bir sol stoper ve sol açığa oyuncu arayışı var." ifadelerini kullandı.

Eljero Elia bu sezon Başakşehir formasıyla 21 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.