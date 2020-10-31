Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde yarın Yeni Malatya’yı ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da peş peşe gelen sakatlıklar teknik ekipte moralleri bozmuştu. Kevin N’Koudou’nun ardından Ajdin Hasic ve Atakan Üner’den problemlerinin devam etmesi sebebiyle yararlanamayan teknik direktör Sergen Yalçın’ın tüm planları takımın bir diğer kanat oyuncusu Gökhan Töre’nin sakatlığı sonrasında bozuldu. Dünkü idmanda Atakan’ın takıma katılmasına rağmen henüz hazır olmaması sebebiyle yarın için elinde tek kanat oyuncusu Rachid Ghezzal kalan Yalçın, bu negatif ortamda Cezayirli futbolcunun yükselen form grafiğine tutundu!

Yüzde 60’tan daha yükseğe...

Beşiktaş formasıyla ilk maçına Denizlispor karşısında çıkan ve ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çeken tecrübeli oyuncuyla dünkü idman öncesinde yardımcılarıyla beraber özel bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, 28 yaşındaki isme güveninin tam olduğunu söyledi. Denizlispor mücadelesi öncesinde yaptığı açıklamada, “Ghezzal henüz yüzde 60 seviyesinde” açıklamasında bulunan Yalçın’ın, oyuncusunun formunu daha da yükseğe çekmesi sebebiyle memnun olduğu belirtildi. Vodafone Park’ta oynanacak Yeni Malatya karşılaşmasında Cyle Larin’le beraber karşılıkla kanatlarda görev yapacak olan Ghezzal, takım çalışmalarındaki etkili görüntüsünü bu maça da yansıtıp takımına yapacağı katkıyla galibiyeti getirmeye çalışacak.

Orhan Yıldırım

Mini yorum

Kolektif bir sağ kanat

Ghezzal, kariyerinde hep top tekniği ve oyun vizyonu kalitesi ile fark yaratmış bir isim. Hiçbir zaman çok hızlı, topu alıp direkt kaleye giden klasik kanat forvetlerden olmadı, hep daha inceci bir oyun karakteriyle oyun kurulumuna kanattan iştirak eden, atakları olgunlaştıran teknik dokunuşu yapan bir tarzda oynadı. Ghezzal, Beşiktaş’taki ilk maçında da benzer profille, alışıldık oyun tarzıyla katkı yaparken yorulup çıkana kadar takımın en iyilerinden birisiydi. Bir haftada fizik kondisyonu aniden tavan yapmasa da Rosier ile ilk maçtan yakaladıkları uyumu daha da gelişmiş seviyede sahaya yansıtırlarsa Beşiktaş’ın daha da etkili bir kolektif sağ kanadı olabilir.

Ali Ece