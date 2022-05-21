Siyah-Beyazlı takımda tedavileri süren Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’ın yanı sıra dün sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Welinton Souza’nın Konyaspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

Konyaspor’la 42. randevu

Kara Kartal, bu akşam Konyaspor’la tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş , geride kalan 41 karşılaşmanın 23’ünü kazandı, 12’sinde berabere kaldı, 6’sını yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 80 golüne, Konyaspor 38 golle karşılık verdi. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta İttifak Holding Konyaspor evindeki karşılaşmayı 1-0 kazandı.

20 maçta 9 zafer var

Siyah-Beyazlılar, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor’u son 20 maçın 9’unda mağlup etti. Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan Siyah-Beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Bu arada iki takım arasındaki 41 lig maçının 15’inde Konyaspor, 5’inde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.