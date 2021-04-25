Sezonu kapatan Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Vincent Aboubakar ile birlikte cezalı Welinton'dan sonra önceki gün Larin, dün de Atiba Hutchinson'ın forma giyemeyeceği öğrenildi. Atiba'nın, sol bacağındaki ödem sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.

Sadece Atiba ve Larin

Önümüzdeki hafta içindeki Rizespor karşılaşması öncesi Welinton dönüyor, sakatlardan sadece Larin ve Atiba'nın bu maçta oynama şansları var. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde bu kadar eksik varken, bir kötü haber de sınırdaki oyunculardan geldi. Dorukhan ile birlikte kart sınırında olan Rosier 36'da, Necip Uysal da 50. dakikada gördükleri kartlar sonrasında cezalı duruma düştüler. İki futbolcu da, Rizespor deplasmanında Siyah- Beyazlılar'ı yalnız bırakacaklar.







