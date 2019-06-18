Siyah beyazlıların performansını maksimum seviyeye çıkarmak için özel departmanlar kurmayı hedefleyen Avcı, kadrodaki oyuncuların raporlarını da ekibine çıkarttı

Temmuz'un 7'sinde Nevzat Demir Tesislerinde sezonu açacak siyah beyazlılar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından uzun bir yolculuğa çıkacak . Beşiktaş, Avusturya'nın Linz ve Salzburg kentlerinde 25 gün sürecek bir kamp gerçekleştirecek .Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, takımı Avusturya'da şekillendireceği ise gelen haberler arasında...

İtalyan Lecce kulübü Burak Yılmaz'a transfer teklifinde bulundu. Bonservissiz bir şekilde Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen İtalyan kulübünün yetkilileri milli golcüyle temas kurarken Burak Yılmaz teklifi red etti. Burak Yılmaz'ın takımda kalmak istediği öğrenilirken, golcü futbolcunun İtalyanların teklifini ciddiye dahi almadığı öğrenildi

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz ise Liverpool'un radarında... Klopp'un Dorukhan'ı çok beğendiği ve son 3 aydır takip ettiği öğrenilirken, İngilizlerin 15 milyon euro'luk bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

Medel, Larin ve Roco için teklif bekleyen siyah beyazlılar, Quaresma'yı ise yeni sezonda kadroda tutmayı düşünüyor.

Öte yandan kanat transferi düşünen Beşiktaş'ın Samuel Eduok'u da listesine aldığı öğrenildi. Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arası da Kasımpaşa'dan BB Erzurumspor'a transfer olmuştu. (Bein Sports)