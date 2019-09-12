Beşiktaş’ın Katalan devi Barcelona’dan kadrosuna kattığı Douglas, Spor Toto Süper Lig’de geride bıraktığımız 3 haftada istediği kadar süre alamamıştı.

Forma yarışında Gökhan Gönül’ün gölgesinde kalan Brezilyalı futbolcu, sadece Çaykur Rizespor karşısında 45 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Gökhan ısrarına rağmen pes etmeyen Sambacı, dünkü idmanda sergilediği hırslı futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Avcı’nın, hem lig hem de Avrupa maçlarının başlaması sebebiyle Douglas’a da yoğun tempoda görev vermesi bekleniyor.







