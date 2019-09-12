Beşiktaş'ta Douglas pes etmiyor

Beşiktaş’ta Süper Lig’in ilk 3 haftasında istediği kadar süre alamayan Douglas, dünkü antrenmanda sergilediği hırslı futbolla dikkatleri çekti.

12 Eylül 2019, Perşembe 06:01
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Beşiktaş'ta Douglas pes etmiyor

Beşiktaş’ın Katalan devi Barcelona’dan kadrosuna kattığı Douglas, Spor Toto Süper Lig’de geride bıraktığımız 3 haftada istediği kadar süre alamamıştı.

Forma yarışında Gökhan Gönül’ün gölgesinde kalan Brezilyalı futbolcu, sadece Çaykur Rizespor karşısında 45 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Gökhan ısrarına rağmen pes etmeyen Sambacı, dünkü idmanda sergilediği hırslı futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Avcı’nın, hem lig hem de Avrupa maçlarının başlaması sebebiyle Douglas’a da yoğun tempoda görev vermesi bekleniyor.



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