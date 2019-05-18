Beşiktaş'ta Dorukhan'ın yerine Medel 11'de

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Trabzon'a götürülmeyen genç futbolcu Dorukhan Toköz'ün yerine bu akşam 11'de Medel'in şans bulması bekleniyor.

18 Mayıs 2019, Cumartesi 08:24
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Beşiktaş'ta Dorukhan'ın yerine Medel 11'de

Beşiktaş'ın yükselen değeri Dorukhan Toköz, sağ baldırındaki ağrıları geçmediği için Trabzon'a götürülmedi. Genç oyuncunun sakatlığı moralleri bozsa da Kartal'ın müjdesi Gary Medel oldu.

29. haftada Sivas maçında sakatlanan ve 3 haftadır takımdan uzak kalan Şilili orta saha, bu hafta takımla birlikte çalıştı ve son idmanlarda da "Hazırım" görüntüsü verdi.

Medel'in dönüşünden mutlu olan teknik heyet, tecrübeli oyuncuyu Trabzon'a götürdü. Bugünkü maçta Dorukhan'ın yokluğunda Atiba'nın partnerinin Medel olması bekleniyor. Beşiktaş'taki diğer eksik ise sakatlığı devam eden Gökhan Gönül…

Kaynak: Sabah

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