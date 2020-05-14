Siyah-Beyazlılar’da sezon sonunda tam 8 oyuncunun kulüple sözleşmesi sona erecek. Beşiktaş’la kontratını tek taraflı olarak fesh eden Loris Karius başta olmak üzere diğer kiralıklar; Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny’le resmen yollar ayrılacak. Kara Kartal’da; Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson’ın da kontratı sona erecek. Bu 3 oyuncuyla sezon sonunda anlaşma uzatmak için görüşmelerde bulunacak olan yönetim, ek olarak kulüple opsiyonlu sözleşmesi bulunan Kevin-Prince Boateng’le ilgili olarak kararını da verecek.

Yöneticiler harekete geçti

Kadrosundan en az 5 isimle yollarını ayırması beklenen Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, futbol şubesinden sorumlu yöneticiler; Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları’na şimdiden transfer talimatı verdiği ortaya çıktı. Başkan’ın, 2 isimle yaptığı görüşmede, “Kadromuzu yerli ve maliyeti düşük oyuncularla güçlendirmeliyiz. Dorukhan Toköz gibi gelecek vadeden, genç, Avrupa transfer piyasasında değerlendirebileceğimiz futbolcular bulmalıyız” dediği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Kocadağ ve Torunoğulları’nın, iki ayrı koldan temaslara başladığı belirtildi.

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Resmi açıklama beklemede

Kara Kartal’daki Dorukhan Toköz krizi sona erdi. Önceki yönetimin sözleşmesini 350 bin Euro’dan 1.4 milyon Euro’ya çıkarma sözü verdiği başarılı ön libero, görev değişikliği sonrasında yeni idareyle yaşanan problemi atlattı. Mevcut yönetimle yeni kontrat için 1.1 milyon Euro’ya el sıkışan Dorukhan Toköz’ün,sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.Resmi açıklama için sezonun bitmesinin beklendiği, ligin resmen tamamlanmasının ardından Finansal Fair-Play Kuralları’na takılmamak için duyurunun şimdilik bekletildiği ifade edildi. Dizindeki sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlamak için gün sayan Dorukhan, çok çalışıp korona virüs sebebiyle 2021’e ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’nin kadrosunda yer alabilmeyi hedefliyor.

Süleyman Hatısaru



