Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida, dün akşam Antalyaspor karşısında sergilediği performansla taraftarını üzdü. Özellikle oyunun ilk yarısında birlikte görev yaptığı Ruiz’le yaşadığı uyum sorunu dikkatlerden kaçmayan Hırvat futbolcu, pandemi sürecinde Beşiktaş’ın formunda en büyük düşüş yaşayan oyuncusu oldu.

Vida, 83. dakikada Antalya ceza sahası içindeki pozisyonda önce topu direğe nişanladı, oyunun devamında meşin yuvarlağı bu kez kalecinin üzerine gönderip net fırsatı kaçırdı.