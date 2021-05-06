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Beşiktaş'ta diğer gündem Ghezzal ve Rosier transferi

Beşiktaş sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için girişimlerini sürdürüyor. Cezayirli yıldız Ghezzal için Leicester City ile yapılan görüşmelerde şartlarını zorlayarak 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Beşiktaş, 7 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 09:43 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta diğer gündem Ghezzal ve Rosier transferi

Beşiktaş sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için girişimlerini sürdürüyor. Cezayirli yıldız Ghezzal için Leicester City ile yapılan görüşmelerde şartlarını zorlayarak 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Beşiktaş, 7 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı. Rosier içinse 3 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek isteyen Siyah-Beyazlılar Sporting Lizbon'un iki sezon önce Dijon'dan transfer ederken ödediği 5 milyon Euro isteğiyle karşılaştığı belirtildi. Kartal iki yıldız için kulüplerinin indirim yapmasını bekliyor. (Takvim)

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