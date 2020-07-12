Beşiktaş, Süper Lig’in 32’nci haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah yaptığı idmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma germe çalışmasıyla başladı. Siyah-Beyazlı oyuncular ardından gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynadı. Grup maçlarını kazanan Diaby ve N’Koudou, sevinç fotoğrafları çektirdi.

Antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını, bugün saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Malatya’ya giderek kampa girecek.