Beşiktaş'a kötü haber... Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Gazişehir maçında forvette oynatmayı planladığı Diaby yüksek ateş nedeniyle dünkü antrenmana çıkmadı. Serum tedavisi uygulanan Malili futbolcunun Gazişehir karşısında forma giyme ihtimalinin azaldığı öğrenildi.

FORVETTE YİNE GÜVEN OLACAK

Bu gelişme can sıkarken Abdullah Avcı'nın Gazişehir maçında forvette yine Güven'e yer vereceği sağ kanada ise ya Lens ya da Orkan Çınar'la başlamayı düşündüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.

CANER ERKİN OYNAYACAK

Beşiktaş'ta Caner Erkin dün takımla birlikte çalıştı. Tec rübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu ve Gazişehir önünde forma giyeceği öğrenildi.

Kaynak: Takvim

Bu haberi de okudular N’Koudou: Türkiye Müslüman ülke hayatım kolaylaşacak