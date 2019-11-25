Beşiktaş Yönetimi sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Karius, Elneny ve Rebocho ile masaya oturacak. Alman kaleci ve Mısırlı orta sahaya birer yıl daha forma giydirmek isteyen Kartal, başarılı performansını sürdürmesi halinde Portekizli Rebocho’yu bonservisiyle birlikte renklerine bağlayacak.

Süper Lig’de üst üste 4. galibiyetine İttifak Holding Konyaspor karşısında imza atan Beşiktaş’ta özellikle savunma oyuncularının performansı öne çıktı. Sezon başında defansta ciddi problemler yaşayan siyah-beyazlı takımda son dönemde Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Rebocho, Atiba ve Elneny savunma ve orta alanın iskeletini oluşturdu.

Bu durumu göz önünde bulunduran yönetim ve teknik heyet, Karius, Rebocho ve Elneny gibi kiralık isimleri yeni sezonda da takımda tutmanın planlarını yapmaya başladı. Kraius’un çıkışını yakından takip eden siyah-beyazlılar, Alman kalecinin 8 milyon euroluk bonservis sorununu çözmek için Liverpool ile masaya oturacak. Bunun için önce Karius ile anlaşacak olan yönetim daha sonra Elneny’yi yeniden kiralamak için Arsenal ile görüşecek.

Bir yıllığına kiralanan Mısırlı oyuncunun 16 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanma şansı bulunmayan Beşiktaş, Elneny’yi yeniden kiralamayı hedefliyor. Sol bekte kendini kabul ettiren Pedro Rebocho için sözleşmesine 2.6 milyon euro satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, başarılı performansını devam ettirmesi halinde Guingamp’tan kiralanan Portekizli oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak.

Siyah-beyazlılar sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile de devre arasında masaya oturmayı planlıyor. Yönetim, teknik heyetin düzenli forma verdiği tecrübeli oyuncuların kontratını uzatarak savunma kurgusunu korumayı hedefliyor. (Skorer)