Kara Kartal’da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Jeremain Lens, Mohamed Elneny, Georges-Kevin N’Koudou, Caner Erkin ve Domagoj Vida’nın 3’er sarı kartı var. Bu oyuncular, Malatya deplasmanında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, 5 oyuncusuyla maç öncesinde bir toplantı yapıp gereksiz sertlikten kaçınmalarını ve hakemle dialoğa girmemelerini özellikle istediği kaydedildi.