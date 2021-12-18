Kayserispor galibiyetinin ardından Ülker Stadı’nda da takımını 3 puanla buluşturmayı planlayan Önder Karaveli, dün yapılan takım çalışmasında orta saha ve hücum hattı için önemli çalışmalar yaptırdı. Josef, Can ve Pjanic üçlüsüyle orta alanı ele geçirmeyi planlayan Karaveli, hücum hattındaki formda isimlerin kalitesini gösterip bulacağı gollerle zafere ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda Önder hocanın, kanatlarda görev vereceği Larin ve Rachid Ghezzal’e özel görev verip sık sık rakip ceza alanına girip gol pozisyonu yaratmalarını istediği kaydedildi. Pjanic’den de maç boyu Batshuayi’yi pozisyona sokmasını isteyen Karaveli, etkili hücum hattıyla istediğini almayı amaçlıyor.

Alan savunması yapılacak

Defans planlamasında da Rosier, Serdar, Vida ve Rıdvan 4’lüsünü korumayı düşünen Önder Karaveli, savunmayı önde kurup orta alanda takımı kalabalık tutacak. Fenerbahçe ’den hiçbir isme adam markajı yapılmayıp alan savunmasıyla rakip takımın hücum organizasyonlarının engellenmesi amaçlanıyor.