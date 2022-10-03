Süper Lig 'in 8. haftasında Beşiktaş , Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçilirken, ikinci yarının başında Fenerbahçe üstünlük kurdu. 70'ten sonra Beşiktaş'ın yaptığı hamleler sonrasında üstünlük siyah beyazlılara geçti. Özellikle Ghezzal'in oyuna girmesi ile ön alanda daha etkili bir oyun sergileyen Kartal, gole çok yaklaştı. Dolmabahçe'de yaşanan taktik savaşının kazananı çıkmadı ve İstanbul devleri sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.





SAKATLIĞI ATLATTI DERBİDE OYNADI

Siyah beyazlılarda gözler İngiliz futbolcu Dele Alli'nin üstündeydi. Ankaragücü maçında uyluk sakatlığı yaşayan yıldız futbolcu siyah beyazlı formayı sakatlığı nedeniyle 3 maçta giyemedi. Milli aranın avantajını kullanarak sakatlık sürecinin tamamlayan 26 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe derbisinde Valerien Ismael tarafından tercih edildi.

Kartal'ın Everton'dan bir sezonluğuna kiraladığı Dele Alli, Fenerbahçe derbisinde beklenen performansı sergileyemedi. İlk yarıda en çok koşan isim olsa da bu istatistiği dışında varlık gösteremedi. İngiliz futbolcu bunun aksine oldukça gergindi ve teknik ekibi tedirgin eden hareketler gösterdi.

HAREKETLERİ TEPKİ TOPLADI

Bir pozisyonda Valencia'nın sol kanatta Beşiktaşlı futbolcularla girdiği mücadelede kazanılan faulün sonrasında Ekvadorlu futbolcuyu yere düşerken itmesi gözlerden kaçmadı.

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Dün akşamki karşılaşmada en çok tartışılan pozisyonlardan bir tanesi de Saiss'in Serdar Aziz'e Beşiktaş ceza sahası içerisinde yaptığı hareket oldu. Fenerbahçe camiası bu hareket için penaltı beklerken aynı pozisyon içerisinde Dele Alli'nin Attila Szalai'ye yaptığı hareket de çok konuşulan pozisyonlardan bir tanesi oldu.

Konuyla ilgili hakem yorumcumuz Deniz Çoban "55’te Saiss-Serdar Aziz mücadelesinde Fenerbahçeliler penaltı beklediler, hakem devam dedi. Saiss eli ile kendine alan açmaya çalışırken risk almış görünüyor. Tartışılacak bir pozisyon ama “siyahla beyaz kadar açık bir penaltı” diyemeyeceğimiz bu pozisyonda hakemin yorumuna saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Ama sonrasında Alli’nin Szalai’ye faulü net sarı kartı gerektirirdi." ifadelerini köşesine taşıdı.





72'DE OYUNDAN ALINDI

Tecrübeli futbolcunun agresif tutumları ve maçta etkisiz kalması nedeniyle teknik direktör Valerien Ismael, 72. dakikada oyuncuyu sahadan aldı. Dele Alli'nin yerine Ghezzal oyuna dahil oldu ve oyuna girmesiyle Beşiktaş etkili ataklar gerçekleştirdi.

UYARI ALACAK

Dele Alli'nin bu davranış ve tutumları nedeniyle de Fransız teknik adamın oyuncusuyla bir görüşme yapacağı ve uyarılarda bulunacağı ifade ediliyor.

Onur Erdem Bayramiç / Fanatik.com.tr



