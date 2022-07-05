Domagoj Vida ile yollarını ayırdıktan sonra savunma bölgesini Wolverhampton’dan Romain Saiss ile güçlendiren Beşiktaş için transferde bir stoper iddiası daha ortaya atıldı.

Football Ghana'da yer alan habere göre Beşiktaş, yaz transfer döneminde Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'i transfer etmeye oldukça yakın. Siyah-Beyazlı ekip, 27 yaşındaki stoperi, Welinton'un yerine düşünüyor.

Temaslar kuruldu

Haberin detaylarında ise Beşiktaş'ın Daniel Amartey'in menajeri ile temasa geçtiği ve yıllık 2 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi.

2016 yılında Leicester City'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu 41 kez Gana Milli Takımı'nın da formasını giymişti. Amartey geçtiğimiz sezon ise Premier Lig'de 39 maçta görev yapmış 1 kez de gol atma başarısı göstermişti.



