Beşiktaş'ta Cyle Larin geri döndü
Adale sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçını kaçıran Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Rizespor mücadelesine kulübede başladı. 62'de oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, 1 haftalık aranın ardından formasına kavuştu
Aboubakar ve Larin'in aynı süreçte sakatlık yaşamaları Beşiktaş'ı taktik değişikliğe itmişti. Siyah-Beyazlılar'ın golcülerinden biri dün sahalara geri döndü. Kayseri karşılaşmasında kadroda yer almayan Cyle Larin, Rize maçına kulübede başladı. Kanadalı yıldız 1 haftalık aranın ardından formasına kavuştu.
Son virajda sevindirici gelişme
62'de Gökhan Töre'nin sakatlığı sonrasında oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu pek etkili olamadı. İlerde fazla topla buluşamayan Larin durum böyle olunca da Mavi-Yeşilli savunmacıları pek rahatsız edemedi. Ancak yıldız oyuncunun dönüşü, teknik heyeti son viraj öncesinde bir hayli sevindirdi.