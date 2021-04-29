Aboubakar ve Larin'in aynı süreçte sakatlık yaşamaları Beşiktaş'ı taktik değişikliğe itmişti. Siyah-Beyazlılar'ın golcülerinden biri dün sahalara geri döndü. Kayseri karşılaşmasında kadroda yer almayan Cyle Larin, Rize maçına kulübede başladı. Kanadalı yıldız 1 haftalık aranın ardından formasına kavuştu.

Son virajda sevindirici gelişme

62'de Gökhan Töre'nin sakatlığı sonrasında oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu pek etkili olamadı. İlerde fazla topla buluşamayan Larin durum böyle olunca da Mavi-Yeşilli savunmacıları pek rahatsız edemedi. Ancak yıldız oyuncunun dönüşü, teknik heyeti son viraj öncesinde bir hayli sevindirdi.



