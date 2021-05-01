Süper Lig'in 39'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan, ancak karşılaşmanın son dakikalarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Larin, sakatlığının ardından Kayserispor maçında görev yapamamıştı.

Çaykur Rizespor mücadelesine de yedek kulübesinde başlayan Kanadalı golcü, sakatlanan Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil olmuştu. Larin, Hatayspor maçıyla birlikte 2 maçlık aradan sonra ilk 11'deki yerini aldı.





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