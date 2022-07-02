Transfer dönemine, devre arasında resmiyet kazandırdığı Gedson Fernandes’le giriş yapan Kara Kartal, ikinci bombayı da İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton’la yollarını ayıran Romain Saiss’le patlatmıştı. Faslı stoperin ardından hücum hattında yeni bir ismi kadrosuna kazandırması beklenen Beşiktaş Yönetimi, bu konuda da ilk operasyonunu tamamladı. Kara Kartal, Ocak 2018’de Everton’a 27 milyon Euro karşılığında satılan Cenk Tosun’u renklerine bağladı. İngiltere’deki kariyerini sonlandırmasının ardından Beşiktaş’la yapılan temaslarda kapıyı 2.5 milyon Euro’dan açan 31 yaşındaki forvet, 600 bin Euro artı maç başı ve bonusa ikna edildi.

Avusturya kampına yetişiyor

Kara Kartal, Cenk Tosun’un ardından golcü planlamasındaki birinci hedef olan Wout Weghorst’u da bitirmek için artık saatleri sayıyor. Oyuncunun kulübü Burnley’yle satın alma opsiyonu konusunda son temaslarda bulunan idareciler, 29 yaşındaki forveti kısa süre içinde Beşiktaş’a kazandırmak istiyor. Hollandalı golcüyle 2.8 milyon Euro garanti, bonuslarla 3.2 milyon Euro’ya el sıkışan yönetim, Burnley’yi ikna ettikten sonra yıldız ismi İstanbul’a getirecek. Weghorst’un 5 Temmuz’daki Avusturya kampına yetişmesi bekleniyor.