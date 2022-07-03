TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan’ın da izlediği idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Cenk Tosun, takımla ilk çalışmasına çıktı.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başlayan idman taktik çalışmayla tamamlandı.

Öte yandan Teknik Direktör Valérien Ismaël ile futbolcular, antrenman sonrası bir araya geldikleri A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bir süre sohbet ettiler.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş , yurt dışındaki kamp çalışmalarının ilk etabını gerçekleştirmek üzere 5 Temmuz Salı günü saat 12.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Avusturya’nın Salzburg kentine gidecek.