Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, geçtiğimiz yaz eski takımı Beşiktaş'ın kendisini istediğini ancak kariyerine İngiltere'de devam ettiği için Siyah Beyazlılar'dan gelen teklifi geri çevirdiğini söylemişti. Ada basınından 28 yaşındaki santrforla ilgili gelen son haberse büyük heyecan yarattı.

Turkish Football adlı internet sitesi, kulübün içinden bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde Beşiktaş'ın Ocak ayı için hazırladığı transfer listesinde Tosun Paşa'nın da yer aldığını duyurdu. Emre Sarıgül imzasıyla yayımlanan haberde bu sezon kulübüyle yalnızca iki maçta forma şansı bulan golcü oyuncunun bonservisiyle gitmeye sıcak bakmadığı ancak kiralanabileceği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler