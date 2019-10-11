Beşiktaş'ta çehre değişiyor! Abdullah Avcı'dan yeni sistem!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli maçtan sonra takımın çehresini değiştirecek. Pasa dayalı oyun kurgusu ikinci plana itilecek. Kanat ataklarına daha fazla önem vermeyi düşünen Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın hücum gücünü ön plana çıkaracağı öne sürüldü.

11 Ekim 2019, Cuma 08:43 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta çehre değişiyor! Abdullah Avcı'dan yeni sistem!

Beşiktaş'ta milli maçlardan sonra Abdullah Avcı takımın oyun anlayışında revizyona gitmeye hazırlanıyor. Pasa dayalı oyun kurgusu ikinci plana itilecek.

Kanat ataklarına daha fazla önem vermeyi düşünen Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın hücum gücünü ön palana çıkaracağı öne sürüldü. İdmanlarda yeni oyun anlayışını futbolcularına ezberletmeyi planlayan Avcı'nın takım içinde de değişiklik yapacağı ortaya çıktı.

Diaby'nin bu oyun sisteminde en etkili oyuncu olacağı belirlenirken sol kanatta Güven yer alacak.

Kaynak: Takvim

Bu haberi de okudularBeşiktaş'a hayırlı olsun

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...