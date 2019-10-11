Beşiktaş'ta çehre değişiyor! Abdullah Avcı'dan yeni sistem!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli maçtan sonra takımın çehresini değiştirecek. Pasa dayalı oyun kurgusu ikinci plana itilecek. Kanat ataklarına daha fazla önem vermeyi düşünen Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın hücum gücünü ön plana çıkaracağı öne sürüldü.
Beşiktaş'ta milli maçlardan sonra Abdullah Avcı takımın oyun anlayışında revizyona gitmeye hazırlanıyor. Pasa dayalı oyun kurgusu ikinci plana itilecek.
Kanat ataklarına daha fazla önem vermeyi düşünen Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın hücum gücünü ön palana çıkaracağı öne sürüldü. İdmanlarda yeni oyun anlayışını futbolcularına ezberletmeyi planlayan Avcı'nın takım içinde de değişiklik yapacağı ortaya çıktı.
Diaby'nin bu oyun sisteminde en etkili oyuncu olacağı belirlenirken sol kanatta Güven yer alacak.
Kaynak: Takvim