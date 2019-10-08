Kartal'da gözler kongreye çevrildi... 20 Ekim'de yapılması planlanan kongre öncesi adaylığını açıklaması beklenen Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı listelerine son şeklini vermeye çalışıyor. Adaylar camianın önde gelen isimleriyle görüşme üstüne görüşme gerçekleştiriyor.

İKNA TURLARI SÜRÜYOR

Mali açıdan güçlü isimleri yönetime almayı ilk koşul olarak gören Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı'nın camianın önde gelen isimlerini ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın ekonomik açıdan zor günler yaşaması nedeniyle diğer adayların şimdilik kararsız olduğu öne sürüldü. (Takvim)