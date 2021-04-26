Kayserispor mücadelesine; Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson’ın sakatlığının bulunması, Welinton’ın da kart cezalısı olması sebebiyle 7 eksikle çıkan Kartal, buna rağmen sahadan galip ayrılmıştı. Ligde çarşamba günü Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, Kayseri maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Valentin Rosier ve Necip Uysal’dan yararlanamayacak. Welinton’ın cezasının bitmesi, Larin ve Atiba’nın da takıma geri dönme durumları olması sebebiyle Beşiktaş’ın Rizespor mücadelesinde sahaya süreceği kadro değişecek.

Ljajic, 11’de kalıyor

Rizespor mücadelesinde kalede Ersin Destanoğlu olacak. Sağ bekte Rosier ve Necip’in yokluğunda görev, Dorukhan Toköz’ün olacak. Savunma ikilisinde Vida ve Welinton ikilisi tekrar buluşacak. Sol bekte önceki gün iyi bir performans sergileyen N’Sakala yer alacak. Savunma dörtlüsünün önünde forma yine Josef de Souza’nın olacak. Kanatlarda N’Koudou ve Ghezzal, sekiz ikilisinde ise Atiba ve Ljajic’in ilk 11’de başlaması, Larin’in de forvette olması bekleniyor.



