Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, son üç maçında ise bambaşka bir tablo çizdi.

Üst üste oynadığı Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray maçlarından galibiyetle ayrılan Kara Kartal; 47 orta, 49 şut ve 21 isabetli şutla oynayıp 8 gol buldu. Siyah-beyazlı ekip, daha önce oynadığı Başakşehir, Genk ve Sivasspor karşılaşmalarından ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş bu maçlarda 59 orta yapıp 32 şutta 8 isabet sağlarken sadece iki gol atabildi. İki farklı periyot kıyaslandığında siyah-beyazlı ekip isabetli şut sayısını neredeyse 3 kat artırdı, gol sayısını ise 4'e katladı. Siyah-beyazlı takımın yediği gol sayısı da 4'ten 3'e düştü. (Sabah)