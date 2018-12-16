Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir maça ev sahipliği yapan mücadelede 2 ekip de galibiyete yakın taraftı. Trabzonspor 2-1 üstünlüğünü sadece 90+6'ya kadar koruyabildi. 83'te oyuna sonradan giren Mustafa Pektemek skoru belirleyen golü 90+6'da kaydetti.

Mücadele sırasında Beşiktaş'a bir kötü haber Caner Erkin'den geldi.

Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Quaresma'nın yerine oyuna dahil olan Caner Erkin, mücadelenin 78'inci dakikasında Abdülkadir Ömür'e yaptığı tehlikeli hareket sonrasında sarı kart gördü. Caner Erkin gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da ise Pereira gördüğü sarı kart nedeniyle Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.



