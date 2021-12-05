Süper Lig 'de önceki akşam Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalıp düşüşünü sürdüren Siyah-Beyazlılar'da tek sevinç yaratan isim Can Bozdoğan olmuştu. Miralem Pjanic'in Borussia Dortmund maçı düşünülerek riske edilmediği karşılaşmada ilk 11'de görev alan 20 yaşındaki futbolcu, dinamik ve etkili futbolunu 12. dakikada attığı şık golle taçlandırmıştı. Oyun genelindeki dominant görüntüsüne ek olarak saha içinde sorumluluk da alan Can, teknik ekibi memnun etti.

Temas kurulacak

Sezon başında Almanya ekibi Schalke'den 200 bin Euro karşılığında kiralanan Can Bozdoğan'ın gelişiminden oldukça memnun olan Siyah-Beyazlı yönetim, başarılı futbolcunun bonservisini sezon sonunu beklemeden almayı planlıyor. Kontratında 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan yetenekli futbolcu için devre arasında Almanya temsilcisiyle temas kurulması bekleniyor. Yönetimin sonrasında Can'la uzun vadeli bir kontrat yapması planlanıyor.