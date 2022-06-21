Geçtiğimiz sezonun devre arasında Gedson Fernandes'i alarak yeni sezon için iddialı olduğunun mesajını yollayan Beşiktaş , Roman Saiss takviyesiyle de rakiplerine gözdağı verdi. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Siyah-Beyazlılar 2018-2021 yılları arasında Trabzonspor formasıyla başarılı performans gösteren Caleb Ekuban'ı listesine almıştı.

Kara Kartal, İtalyan ekibi Genoa'da beklentilerin altında kalan Ganalı futbolcu için operasyona başladı. Gana basını da Beşiktaş'ın, teknik direktör Valerien Ismael'in istediği 28 yaşındaki hücum oyuncusu için 1.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu duyurdu.

Geçen sezon 1.8 milyon Euro'ya Çizme ekibine transfer olan Ekuban çıktığı 33 maçta 2 kez rakip fileleri sarsıp 2 de asist yaptı.



