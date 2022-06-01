Alexander Sörloth'un yüksek bedeli, Adam Buksa'nın son anda Lens'e transfer olmasının ardından gözünü listedeki diğer isimlere çeviren Beşiktaş , Jordy Caicedo'yu gündemine almıştı. Bulgaristan'da CSKA Sofya forması ile attığı 22 golle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki santrforla anlaşmaya varılmıştı. Ancak CSKA Sofya pazarlık masasında bonservis bedelini birden iki katına çıkardı. Transferin 2,5 milyon avro civarında bitmesi beklenirken Bulgar kulübünün yetkilileri 5 milyon avro istedi.

ÇEBİ'DEN TALİMAT

Ayrıca bu bedelin peşin olarak ödenmesi konusunda da ısrarcı olunması siyah beyazlıları sıkıntıya soktu. Başkan Ahmet Nur Çebi gelen bu haber üzerine Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'yla görüştü. Çebi'den, Caicedo için şartların zorlanması talimatını alan Kazancı, CSKA Sofya'nın kapısını tekrar çalacak. Toplamda 4,5 milyon avroluk yeni bir teklifin sunulması planlanıyor. CSKA Sofya kabul ederse 2,7 milyon avro peşin, kalan miktar taksitler hâlinde ödenecek.

KARTAL'I İSTİYOR

CSKA Sofya'dan ayrılmayı kafasına koyan Jordy Caicedo'nun Bulgar ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki oyuncunun, kendisine çok sayıda teklif gelmesine rağmen kariyerinde sıçrama yapmak istediği için Beşiktaş'ı tercih ettiği öğrenildi. (Türkiye)