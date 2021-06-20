Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulübün harcama limitini 386 milyon TL olarak belirlemesi sonrasında transfere hız verdi. Bu doğrultuda özellikle forvet hattına yoğunlaşan idareciler; Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’un yerlerini en iyi şekilde doldurabilmek için düğmeye bastı. Bu doğrultuda La Liga ekibi Atletico Madrid’le yollarını ocak ayında ayıran ve yarım dönemdir boşta bulunan Diego Costa için yoğun mesai harcayan Beşiktaş ’la ilgili olarak İspanyol basınından bir iddia geldi.

Costa’da rakip Benfica

İspanya’nın en önemli gazetelerinden Marca, başta Katar’dan olmak üzere Avrupa dışından birçok kulüpten yüksek maaşlı teklifler alan 32 yaşındaki golcünün, Avrupa’da kalmak istediğini ve Beşiktaş’ın bu transferde öne çıktığını yazdı. Yüksek tirajlı gazete, Siyah-Beyazlılar’la birlikte Portekiz Ligi ekibi Benfica’nın da Costa yarışında yer aldığını, başarılı forvetin bu 2 kulüpten birine imza atmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Düşünmek için süre istedi

Siyah-Beyazlılar’ın Diego Costa’ya son olarak 2 milyon Euro garanti artı 500 bin Euro’luk teklifte bulunduğu biliniyor. Menajeri aracılığıyla geleceğiyle ilgili olarak Beşiktaş’tan düşünmek için süre isteyen başarılı futbolcunun, kararını yeni hafta içerisinde vermesi bekleniyor.

Diouf’a şartlı evet

Hatayspor formasıyla geçen sezon 38 lig maçına çıkıp19 gollük performans ortaya koyan Mame Diouf, Siyah-Beyazlılar’ın gündemine gelmişti. Güney ekibinin sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu aktive ettiği 33 yaşındaki futbolcu için temaslar başladı. Kontratında 1.2milyon Euro’luk çıkış maddesi bulunan tecrübeli futbolcuyu B Planı olarak düşünen yönetim, eğer bonservisi elinde olarak kulübünden ayrılabilirse bu oyuncuyu olumlu olarak değerlendirecek.

Teixeira’dan yanıt geldi

Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu’yla yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan Alex Teixeira, Kartal’ın gündemine girmişti. 31 yaşındaki Brezilyalı 10 numaraya ilk olarak 2 milyon Euro maaşlı teklifte bulunan Kara Kartal’a, Sambacı’dan yanıt geldi. Kapıyı 3milyon Euro’dan açan başarılı oyuncunun, ek olarak bonus formülüyle de istediği seviyede teklifin gelmesi halinde olumlu yanıt verebileceğini ilettiği kaydedildi. Teixeira, 2016 yılında Shakhtar’dan Uzak Doğu ekibine 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuş ve 5 yıl boyunca toplamda 50 milyon Euro kazanmıştı.