Sezon başında Barcelona'dan büyük umutlarla Beşiktaş 'a transfer olan Miralem Pjanic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak ediliyordu. Yaz transfer döneminde Barcelona'Dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin devreye girdiği iddia edildi.

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Miralem Pjanic'e İtalyan kulüpleri ilgi gösterirken, ön plana Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı Napoli çıktı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve aynı zamanda Serie A'da şampiyonluk yarışının içerisinde bulunmak isteyen Napoli, kadrosunu Pjanic gibi tecrübeli bir futbolcuyla güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Yüksek ekonomik talepler

Ancak her ne kadar başta Napoli olmak üzere İtalyan ekipleri Pjanic ile ilgileniyor olsa da tecrübeli futbolcunun yüksek ekonomik talepleri ve yaşı transfer seçeneklerini zorlaştırıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi'den Pjanic sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün yaptığı açıklamalarında, Juventus - Lazio maçını tribünden takip eden Pjanic'in durumuyla ilgili sözler dile getirmişti. Pjanic'i transfer ettiği için pişman olmadığını söyleyen Ahmet Nur Çebi,"İtalya'ya gittiği gün, Pjanic'in izin günüydü. Pjanic'le ilgili pişman mıyım? Pişman olduğumu söyleyemem. Tavır ve davranışlarıyla bir abi gibiydi. Çok mütevazı ve hürmetkar bir tutumu vardı ama verdiği katkı beklediğimiz kadar olmadı." ifadleerini kullandı.

2011-2020 yılları arasında İtalya Serie A'da forma giyen giyen 32 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, daha önceki açıklamalarında Serie A'ya dönmek istediğini dile getirmişti. Bu sezon 26 maçta forma giyen Pjanic, 4 kez asist yapmayı başardı.

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