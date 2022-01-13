Beşiktaş ’ta teknik direktör konusunda düğüm resmen çözülüyor. Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası altyapı sorumlusu Önder Karaveli ile devam eden Siyah- Beyazlı ekipte Başkan Ahmet Nur Çebi kararını verdi. Beşiktaş Kulübü’nden dün yapılan açıklamada, Başkan Çebi’nin bugün Vodafone Park'ta saat 12.00’de basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu. Toplantının geniş kapsamlı bilgi verilmezken Çebi’nin Önder Karaveli kararını açıklayacağı öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, düzenlenecek basın toplantısında Önder Karaveli’yi yeni teknik direktör olarak resmen açıklayacak. İkilinin açıklamaları eşliğinde yeni takım planlaması da aktarılacak.

‘Hocamın arkasındayım’

Başkan Ahmet Nur Çebi, birkaç hafta önce Önder Karaveli için, “Şu anda Önder hoca takımı çok iyi idare ediyor. Önce Önder hocamıza imkan tanımamız gerekiyor. Ekonomisiyle, yapmamız gereken transferle, altyapıdan gelecek çocuklarımızla Beşiktaş’ın geleceğiyle ilgili daha farklı bir strateji üretmemiz gerekiyor. Önder hocanın buna çok uygun olduğunu düşünüyorum. Umarım bir aksilik olmaz yolumuza devam ederiz. Hocamın yolu açık olsun, önce onun arkasındayım” ifadelerini kullanmıştı.