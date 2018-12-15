UEFA Avrupa Ligi’ne gruplarda veda eden Beşiktaş, Avrupa’da büyük hayal kırıklığı yaşattı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki grup maçlarında rekorlarıyla Türk futboluna damgasını vuran takım, bu sezon başarısız performans sergiledi. Grup maçlarında sadece Sarpsborg’u iki maçta yenebilen ve Genk ile deplasmanda berabere kalarak 7 puan toplayabilen Kara Kartal, toplam değeri 610 milyon TL tutan rakipleri karşısında I Grubu’nu üçüncü tamamlayarak elendi.

Namağlup çıkmıştı...

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasını namağlup tamamlamasının yanı sıra lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde eden Beşiktaş, 14 puanla grupta en çok puan toplayan Türk takımı olarak dikkati çekmişti. Leipzig’i 2 maçta da deviren Beşiktaş, Porto ve Monaco’yu da birer kez yenip birer kez de berabere kalarak önemli başarı elde etmişti. Toplam değeri 4.9 milyar TL’yi bulan 3 rakibini gerisinde bırakan Siyah- Beyazlılar, önemli bir başarıya imzasını atmıştı.

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