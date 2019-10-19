Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmek bilmiyor. Ankaragücü deplasmanında Siyah Beyazlılar'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz 66. dakikada sakatlanarak yerini Umut Nayir'a bıraktı.

19 Ekim 2019, Cumartesi 21:34 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlar'ın bu maçta da sakatlık kabusu bitmek bilmedi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında golcü futbolcu Burak Yılmaz sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Kenara 'değitirin' işaretinde bulundu. Tecrübeli futbolcunun yerine oyuna giren isim Umut Nayir oldu.

Burak'ın son durumu ile ilgili Beşiktaş'tan bir açıklama yapılması bekleniyor. Burak Yılmaz'ın bir sonraki hafta Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusu.

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