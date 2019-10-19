Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlar'ın bu maçta da sakatlık kabusu bitmek bilmedi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında golcü futbolcu Burak Yılmaz sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Kenara 'değitirin' işaretinde bulundu. Tecrübeli futbolcunun yerine oyuna giren isim Umut Nayir oldu.

Burak'ın son durumu ile ilgili Beşiktaş'tan bir açıklama yapılması bekleniyor. Burak Yılmaz'ın bir sonraki hafta Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusu.

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