Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Sivasspor’u boş geçmiyor

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Süper Lig kariyerinde en skorer görüntüsünü ortaya koyduğu Sivasspor’u yine boş geçmek istemiyor.

19 Ocak 2020, Pazar 06:01 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Sivasspor’u boş geçmiyor

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, bu akşamki Sivasspor mücadelesinde takımının en önemli gol silahı olacak.

Bu sezon 11 karşılaşmada 5 gollük performans ortaya koyan Milli yıldız, iyi geçirdiği devre arası kampının ardından şovuna, lider karşısında kaldığı yerden devam etmeyi planlıyor.

Süper Lig kariyerinde Sivasspor’a karşı 20 mücadelede forma giyip 14 gollük performans sergileyerek en skorer görüntüsünü Yiğidolar karşısında sergileyen Burak, yine Kırmızı-Beyazlılar’ın filelerini havalandırmak istiyor.


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