Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş’ta taraftarların sahalara geri dönmesi için dün saydığı yıldız futbolcu, çalışmalarına dün de devam etti. Salondaki idmanının ardından sahaya inen Burak Yılmaz, düz koşularını sürdürdü.

12 Eylül 2019, Perşembe 10:35 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz hız kesmiyor

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, sağ ayağındaki sakatlığı atlatmasının ardından tam 39 gün sonra önceki gün takıma geri dönmüştü. Kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdüren 34 yaşındaki futbolcu, dün de ara vermeden hazırlıklarına devam etti.

Sabah saatlerinde yapılan takım çalışması öncesinde ilk olarak salonda çalışan Burak Yılmaz, ardından sahaya indi ve koşularını sürdürdü.

Pembe kramponlarıyla dikkat çeken yıldız futbolcunun durumunun her geçen gün iyiye gitmesi teknik direktör Abdullah Avcı’yı sevindirdi. Deneyimli teknik adamın, ‘Kral’ lakaplı golcüyü cumartesi günü oynanacak Gazişehir maçında riske etmesi beklenmiyor.

Burak’ın, 5. haftadaki Başakşehir mücadelesinde forma giymesi planlanıyor. 

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