Süper Lig’de 13. hafta mücadelesinde dün Kayserispor’u ağırlayan Siyah- Beyazlılar, Kral lakaplı golcüsü Burak Yılmaz’ın şov yaptığı karşılaşmada rakibini 4-1’lik skorla devirdi. Ligde Kartal’ın geçen hafta Konyaspor’u 1-0 yendiği maçta takımına zaferi getiren golü kaydeden kaptan, dün de farklı galibiyete 2 gol ve bir asistlik katkı sağladı. Konuk ekip karşısında şovuna ilk düdüğün ardından başlayan 34 yaşındaki futbolcu, rakip kaleyi şut yağmuruna tuttu. Mücadelenin 20. dakikasında Atiba Hutchinson’ın attığı golün asistini yapan yıldız oyuncu, 39’da Gökhan Gönül’ün sayısından sadece 2 dakika sonra sahneye bu kez kendisi çıktı...

Mesafe tanımadan vurdu...

Mohamed Elneny’nin gönderdiği topa rakip ceza alanına girerken uzak mesafeden oldukça sert bir vuruş yapan Burak, Kayserispor kalecisi Silviu Lung’u avladı. Topun ağlarla buluşmasının ardından büyük sevinç yaşayan Burak, ikinci yarıda da şovuna devam etti. Deneyimli isim, 90. dakikada rakip fileleri sarsıp bu sezon Beşiktaş formasıyla 5. golüne ulaştı. Burak Yılmaz’ın 2 gol ve bir asistlik performansıyla şov yaptığı karşılaşmanın ardından Kartal, ligde 13 hafta sonunda puanını 24’e yükseltti ve lider Sivasspor’un 3 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti.

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